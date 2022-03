Share on Twitter

Por Redação

Nesta sexta-feira, 04, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) realizará ações descentralizadas de vacinação contra Covid-19 e Gripe/Influenza na zona rural, nos povoados Serrinha e 12 de outubro.

No povoado da Serrinha, 62 Km de Gurupi, pela manhã, a partir das 08h, a equipe de vacinação estará vacinando contra Covid-19 e Gripe, o público adulto e infantil, a partir dos 06 anos.

Também nesta sexta-feira, só que no período da tarde, a partir das 13h, a equipe de vacinação atenderá a comunidade do povoado 12 de outubro, 30 KM de Gurupi, com vacinas contra Covid-19 e Gripe, o público adulto e infantil, a partir dos 06 anos.

Contra a Covid-19, serão disponibilizados os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Janssen, tanto para a 1ª, 2ª ou 3ª dose. Já para o público infantil sem comorbidade, de 06 a 17 anos, será ofertado o imunizante Coronavac.

Segundo o secretário de saúde do município, Vânio Rodrigues, a estratégia é ir aonde há demanda de vacina e, principalmente, em locais mais distantes como na zona rural, para vacinar quem precisa.