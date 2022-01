por Wesley Silas

As fortes chuvas e a falta da conclusão das cabeceiras da ponte na TO-481 preocupa os moradores do assentamento Loroty e da Agrovila Capão de Côco. Segundo o vereador e morador do assentamento, Bitom (PP), uma intervenção da AGETO resolveria o problema das duas cabeceiras da ponte. A pedido do vereador aconteceu no dia 27 de dezembro. “A ponte foi construída e ficou faltando o encabeçamento”, disse o vereador ao cobrar a conclusão da ponte.

Neste domingo, outro vídeo narrado por um morador mostra a dificuldade da comunidade do Capão de Coco. “Um pedacinho de 15 metros está ilhando o pessoal da Capão de Coco”, disse.

O que diz a AGETO:

Em nota, Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Obras (Ageto), informou que o desvio da ponte do rio Formoso na TO-481, trecho de Dueré a comunidade Capão do Côco, não suportou o volume de água das chuvas, ficando submerso em mais de um metro.

O desvio foi criado para passagem durante a construção de uma ponte de concreto de 20 metros de extensão sobre o rio Formoso.