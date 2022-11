Por Wesley Silas

“Passem aqui na Vila São José e vejam a situação da Rua 01, cheia de carros velhos nas calçadas, os moradores já fizeram várias denúncias na prefeitura e ainda nada foi feito. A rua chega a ficar praticamente intransitável. Tem um ferro velho a céu aberto que fica na abaixo de onde era o antigo Supermercado Primo, descendo na rua do Espetinho do Léo”, reclama a moradora. A reportagem do Portal Atitude esteve na tarde desta terça-feira, 19, se deparou com os veículos/sucadas na Rua 01 do respectivo setor.

Um dos servidores da Postura, responsáveis pela fiscalização da Prefeitura de Gurupi, informou que foi “aberto uma ordem de serviço para o fiscal averiguar a questão do uso do passeio público e alvará de funcionamento” e que a fiscalização irá acontecer nesta quarta-feira, 30.

Ela relata que as sucatas estão há mais de 2 a anos e, além de atrapalhar o trânsito servem para proliferação de mosquitos Aedes que transmitem muitas doenças virais, incluindo Zika, dengue, chikungunya e febre amarela.

“Já foram feitas reclamações na prefeitura e até agora nada foi resolvido. Agora começou o período chuvoso, além dos ratos insetos, usuários de drogas e crianças brincando dentro desses carros velhos. Até agora nada foi feito, há mais de 2 anos esses carros são deixados dessa forma. O poder público não toma providência”, reclama a moradora.