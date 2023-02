Por Wesley Silas

A regularidade nos serviços públicos como iluminação e coleta de lixo são cobranças de moradores de alguns bairros de Gurupi. No caso da coleta de lixo, realizado pela empresa Urban Inovações e Tecnologia, o município promoveu nova licitação, porém o TCE, após ser provocado, prorrogou o prazo de vigência do contrato com a Urban por 90 dias.

“Gostaria de fazer uma reclamação quanto a coleta seletiva em Gurupi na região central e nos bairros como Cannaã, Vila Nova, Setor Aeroporto, Jd. Tocantins, Sevilha, União e Waldir Lins II”, disse o morador.

Em resposta a Secretaria Municipal de Comunicação, da Prefeitura de Gurupi, informou que os serviços continuam regulares, sendo que no centro as coletas são feitas diariamente e nos demais setores três vezes por semanas, em dias alternados, podendo assim acumular lixo nos contêineres no dia da coleta.

Licitação

O município de Gurupi abriu processo licitatório para a contratação de empresa especializada para realização de serviços de limpeza urbana, compreendendo varrição, coleta, transporte de resíduos sólidos (orgânicos e recicláveis) e operação do aterro sanitário da cidade.

A nova licitação teve como vencedora a empresa Baudani Serviços de Saneamento e Construção no valor de R$ 807.548,66, em seguida a empresa Urban acionou o TCE para intervir na situação alegando que os mesmos serviços atualmente custam R$688.070,30, e por meio de intervenção do TCE conseguiu prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 90 dias em decisão cautelar, garantindo continuidade do contrato anteriormente firmado pelo Município de Gurupi.