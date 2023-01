Por Wesley Silas

O morador cobra do poder público municipal explicações sobre a falta de iluminação pública em alguns pontos da região onde ele mora. .

“Pedimos explicação sobre o porquê que praticamente todos os setores da cidade se encontram numa escuridão. Um exemplo aqui fica no Nova Fronteira na Avenida B que liga o Santa Rita e Bela Vista até praticamente perto do mercadinho nova fronteira”, disse o morador Jairo Rodrigues. “A taxa de iluminação todo mês vem na conta de luz”, completou.

Segundo o morador além da Avenida B, o problema acontece também na Avenida Sumaré que há mais de 4 meses encontra-se totalmente no escuro.

Confira a resposta da Prefeitura:

Nota – manutenção iluminação pública

Em resposta à solicitação da reportagem, a Prefeitura de Gurupi informa que aconteceu um curto circuito na rede que abastece a iluminação da Aveninda B. As equipes da Secretaria da Infraestrutura estão trabalhando no local há três dias e a previsão é que os serviços sejam concluídos ainda neste sábado e as luminárias retornem ao funcionamento.

Em relação a Avenida Sumaré, ocorreu a queima de luminárias que serão substituídas já em fevereiro. Sobre outros setores com problemas de iluminação, existem luminárias ainda em garantia que apresentaram defeitos. No entanto, a empresa vencedora da licitação tem se recusado a atender a garantia. A Prefeitura de Gurupi está tomando as providências legais para que a garantia seja exercida. Ainda assim, foram adquiriras novas luminárias e a previsão de entrega dessas novas luminárias está para o início de fevereiro e as substituições acontecerão de maneira imediata.

