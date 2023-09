Morador do Trevo da Praia reclama de falta d´água nas torneiras

Por Wesley Silas

Segundo o morador do povoado do Trevo da Praia, comunidade localizada a 70km de Gurupi, desde o último domingo, 17, falta água nas casas. Em nota, Prefeitura informou que uma equipe da BRK esteve no local para avaliar a situação da bomba d’água.

“Queria informar que o Trevo da Praia está sem água desde de domingo e até agora eles não vieram tirar a bomba para arrumar”, reclamou o morador.

Em nota, a Prefeitura de Gurupi informou que a bomba d’água do poço artesiano que abastece o povoado Trevo da Praia queimou e, para minimizar os impactos e providenciou o envio de um caminhão-pipa ao povoado.

“Nesta quarta-feira, a Prefeitura enviou uma nova bomba d’água para ser instalada no poço artesiano e restabelecer o abastecimento de água no Povoado Trevo da Praia o mais rápido possível”, informou.

NOTA

A Prefeitura de Gurupi informa que no último final de semana, a bomba d’água do poço artesiano que abastece o povoado Trevo da Praia queimou. Diante dessa situação, a Prefeitura agiu prontamente para minimizar os impactos e providenciou o envio de um caminhão-pipa ao povoado, garantindo o abastecimento emergencial de água para a escola Benevenuto Alves Moreira e toda a comunidade.

Uma equipe da BRK Ambiental, em cooperação com a Prefeitura, esteve no local para avaliar a situação da bomba d’água, constatando que não havia condições de conserto.

Nesta quarta-feira, a Prefeitura enviou uma nova bomba d’água para ser instalada no poço artesiano e restabelecer o abastecimento de água no Povoado Trevo da Praia o mais rápido possível.

Enquanto a nova bomba é instalada, o caminhão-pipa continuará fornecendo água à comunidade, garantindo que as necessidades básicas de todos sejam atendidas.