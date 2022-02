Por Wesley Silas

Nesta quarta-feira, 09, a reportagem do Portal Atitude flagrou uma carne estendida no varal de uma casa na cidade de Brejinho de Nazaré. De formado inusitado, o morador explicou que tratava de carne seca ou charque de cobra cascavel.

“Eu como a carne frita. Serve para curar reumatismo e doenças no sangue é o melhor remédio e tem gosto de carne de peixe”, disse o morador ao mostrar que corta a parte da cabeça onde está o veneno e prepara o restante para se alimentar.

Pesquisando no google.com deparamos uma uma matéria veiculado no site RANASHAW mostrando alguns benefícios da Carne de Cobra.

Fora do mundo ocidental, a carne de cobra é frequentemente consumida. Aparece no cardápio de muitas culturas e várias tradições surgiram em torno de seu consumo. Na China, a carne de cobra é consumida e considerada um alimento saudável e aquecedor. Também é considerado medicinal, com o sangue sendo tipicamente misturado com licor forte.

Tradicionalmente, os médicos sul-americanos usavam carne de cobra seca para curar uma série de doenças. O vinho de cobra é uma bebida popular em todo o sudeste da Ásia e da China. Uma cobra inteira, de preferência venenosa, é deixada em infusão no vinho de arroz por vários meses, a fim de capturar sua essência.

Nutritivo

A carne de cobra é uma carne magra saudável que supera as carnes vermelhas tradicionais em termos de teor de gordura, contagem de calorias e níveis de proteína. Em comparação com um bife típico, a carne de cobra tem metade das calorias e um terço da gordura. É ótimo para dieters, mas com até 60% de teor de proteína, irá fornecer-lhe energia suficiente para mantê-lo sair em estado selvagem.