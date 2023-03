Por Wesley Silas

O morador de Araguacema, João Nilson Lima do Carmo, enviou um ofício ao prefeito de Araguacema, Marcos Vinicius Martins, conhecido como Maquinhos, solicitando o início de uma campanha de combate aos caramujos e uma campanha de castração de animais domésticos.

“Eu fiz este pedido de providências ao prefeito municipal por estarmos sempre preocupado com as demandas importantes do nosso município, como fizemos no ano de 2019 quando bloqueamos as estradas no intuito de chamar a atenção do Governo do Tocantins para fazer a manutenção nas rodovias estaduais na nossa região, depois teve o caso da interdição da balsa pelo Ministério Público e por meio de parceria com a ex-senadora Kátia Abreu conseguimos liberar a balsa, promovemos há 08 anos a limpeza do Rio Araguaia e agora, preocupado com o bem estar da população apresentei ao prefeito um pedido de providência para o município iniciar uma campanha de combate aos caramujos que existe na cidade devido eles causarem doenças e outro solicitando uma campanha para castrações de animais como cães e gatos em situação de abandono”, disse João Nilson.