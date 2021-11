Share on Twitter

por Wesley Silas

A reclamação do morador é devido a falta de operação tapa-buraco pela Prefeitura de Aliança do Tocantins na Avenida que recebe caminhões e veículos de passeio que saem da TO-070 em direção da BR-153.

“Veja a situação que se encontra este trecho urbano. É uma coisa triste e encontra-se no cartão postal da cidade e a Prefeitura deixar deste jeito, sem manutenção, com muitos carros passando e muitas carretas. Daqui uns dias estará no chão bruto”, reclamou o morador que pediu para não ter seu nome divulgado para evitar retaliações.

A reportagem do Portal Atitude não conseguiu contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Aliança, mas reserva espaço para responder a manifestação do morador.