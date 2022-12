Por Pascom – Pastoral da Comunicação

Queremos começar parafraseando nosso Papa Emérito Bento XVI “Ser Padre não é uma tarefa fácil”. Pudera, o Padre para ser Padre, ele deixa sua família, seus amigos, sua casa, seus gostos pessoais. Porém o Padre não deixa de ser um ser humano. Ele também chora, ri, conta piada, festeja, se entristece, agrada uns, desagrada a outros, e tantas outras coisas. Ser Padre não é fácil. Tem que prestar conta, tem que cuidar de um rebanho imenso, onde muitas vezes mais da metade das ovelhas insistem em querer sair do caminho certo para pegar um atalho.

Tem que lidar com o carismático, com o ciumento, com o gente fina, com o nem tão gente fina assim, com apoios e discordâncias. Um Padre anda por tanta estrada, conhece tantos povos (e se torna um pouco de cada um), vence tantas incertezas, tem que se virar para não deixar a vela do barco cair, desbrava tantos universos, faz do seu coração o lar para tantos filhos e amigos espirituais. Qual a casa de um Padre??? A terra inteira. Um dia você está num lugar e no outro, já não terá certeza de onde possa estar. Mas uma coisa é certa, um Padre jamais está sozinho, a mão de Deus lhe alcança, e uma grande família de desconhecidos lhe acolhe. Padre Luiz Antônio, um Padre do povo. É culto quando precisa ser, informal quando está no meio do seu rebanho, não tem medo de colocar a mão na massa, de dar a cara a tapa, de mostrar que também sente dor, que desanima, ou que está feliz e empolgado. Padre, muitas foram as coisas boas que o senhor nos proporcionou durante esses dois sete anos e dez meses a frente de nossa Paróquia. Acolheu a todos, a todos mesmo, sem distinção. Uma pena que nem todos lhe deram o devido valor. Mas saiba que estes aqui hoje presentes lhe são gratos por tudo, pelos ensinamentos, pelas risadas, pelo companheirismo e amizade. O Padre do povo, é assim que queremos lembrar do senhor. O Padre que estava lá no meio nas caminhadas, fazendo limpeza nas Igrejas, ou ajudando nas reformas. É Padre, ser Padre não é fácil. Mas tenha certeza de que o senhor cumpre com extrema maestria vossa vocação. Que o senhor seja sempre feliz e realizado em sua vida. Obrigada por tudo!!!.

Um dos pontos fortes da Celebração além de sua Homilia que sempre toca em nossos corações foi o momento em que alguns membros de grupos e pastorais fizerem uma homenagem para nosso Pároco, fiéis lotaram a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Padre Luiz Antônio Guimarães agradece toda sociedade de Gurupi pela acolhida e apoio.