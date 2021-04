Share on Twitter

Share on Facebook

Ex-prefeito de Miracema do Tocantins, Rainel Barbosa Araújo de 59 anos, chegou a postar fotos no momento da aplicação da vacina nesta semana. Moradores da cidade questionaram nas redes sociais a idade do ex-prefeito.

por Régis Caio

Rainel Barbosa nasceu no dia 4 de junho de 1961. Ainda faltam um pouco mais de 40 dias para que ele complete 60 anos. O ex-prefeito foi vacinado contra a Covid-19 na cidade mesmo não fazendo parte do grupo prioritário para esta etapa da campanha.

Para o G1, A Prefeitura de Miracema do Tocantins confirmou que Rainel Barbosa recebeu a primeira dose do imunizante mesmo não estando incluso em nenhum dos grupos prioritários até o momento. O município disse que o fato será apurado de forma rigorosa pela Secretaria Municipal de Saúde. “Havendo a identificação de que houve conduta de favorecimento ao mesmo por parte de algum servidor, serão aplicadas as medidas legais cabíveis”.