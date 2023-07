da redação

A sessão foi encerrada por causa dos ânimos exaltados, enquanto vereadores da base e da oposição discutiram no plenário. A confusão teria começado depois que o contador do município não recebeu a oportunidade para explicar questões técnicas relacionadas ao pedido para remanejar parte do orçamento.

Nas imagens é possível ver o momento em que o presidente da Câmara, Agenor Alves de Oliveira, conhecido como Cabo Agenor (SD), encerra a sessão pela segurança do local.