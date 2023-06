Os ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, Simone Tebet, do Planejamento, e Mauro Vieira, das Relações Exteriores, confirmaram presença no evento, que vai debater as principais políticas públicas que os tocantinenses precisam.

A atividade desta sexta-feira é voltada para os movimentos sociais e Organizações da Sociedade Civil, mas todos os cidadãos e cidadãs podem participar da escuta, basta fazer a inscrição na página do PPA Participativo clicando aqui ou presencialmente, antes do início da Plenária.

Que país você quer para os próximos 4 anos? É a pergunta feita à população brasileira, que embasa a consulta popular na construção do PPA e a sociedade em geral pode participar escolhendo três grandes programas nacionais como prioritários; apresentando três propostas; e votando em três outras proposições, através da plataforma.

Vale lembrar que até o dia 14 de julho também estará ativa a plataforma Brasil Participativo, aberta às sugestões de qualquer pessoa com cadastro no Gov.Br.

Objetivos estratégicos

O Plano Plurianual (PPA) é o planejamento das prioridades do País pelos próximos quatro anos, indicando caminhos para alcançá-las. A partir desse plano é possível construir leis orçamentárias que levem em consideração os objetivos dos programas. Em seu formato participativo, o programa é uma parceria do Ministério do Planejamento e Orçamento, responsável pela elaboração do Plano Plurianual (PPA), e da Secretaria-Geral da Presidência da República, que articula a participação social. Ele conta ainda com a participação do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência.