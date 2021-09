por Redação

A recomendação (leia aqui) considera o abrandamento epidemiológico da Covid-19 no município, o fato de que a educação deve ser tratada como prioridade pelo poder público e as orientações técnicas favoráveis ao retorno das atividades escolares, oriundas da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Também é lembrado que as atividades sociais e econômicas em Peixe foram flexibilizadas pela gestão municipal, sendo mantida a suspensão das atividades escolares presenciais sem a apresentação de dados técnicos ou de motivação específica.

Para a retomada das aulas, a recomendação destaca que devem ser cumpridas as políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias da Saúde do Estado e do Município, no tocante às precauções contra a Covid-19, devendo ainda ser definidos no plano de ação municipal os protocolos a serem adotados visando conter a disseminação do novo coronavírus.

Conforme os termos da recomendação, a retomada das aulas presenciais deve se dar por etapas, até a o retorno integral do ensino presencial – considerando-se a manutenção de um cenário epidemiológico que não imponha a suspensão dos serviços e atividades em geral.

Diversas outras providências para esse retorno gradual seguro são relacionadas pelo promotor de Justiça Mateus Ribeiro dos Reis, que propôs a recomendação.