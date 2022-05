Por Redação

A obra reúne poemas em 34 páginas, com a narração feita por um personagem: o minhocoçu. Esse bichinho um tanto exótico, na obra ganha um “ar” carismático com cores alegres e acessórios como chapéu de palha e gravata borboleta. Um bom anfitrião que convida o leitor adentrar ao mundo da literatura infantil.

A proposta do livro surgiu como uma ferramenta de instrução às crianças do ensino fundamental da rede pública, como subprojeto do programa Escola Floresta, da Universidade Federal do Tocantins – UFT, campus de Gurupi.

São textos em forma de poema para leitura – compreensão e interpretação – que têm por objetivo fornecer informações complementares e apoio ao ensino. “As propostas contribuirão para desenvolver a criatividade e para incrementar a pesquisa. Denota-se não haver receita pronta para compreender e interpretar textos. A obra é um ponto de partida para as múltiplas possibilidades que os textos apresentam. E se servir de apoio ao professor e ao estudante, terei atingido meu objetivo” , ressaltou o autor Professor Doutor Plínio Sabino Sélis.

Mas afinal , quem é o Minhocoçu? Nas primeiras páginas do livro ele se apresenta e explica o que faz na horta. O minhocoçu é um grande oligoqueto , ou seja, uma gigante minhoca, que pode chegar a 60 centímetros de comprimento e um diâmetro de até 1,5 centímetros. Sua presença nas hortas é de grande relevância, uma vez que o bichinho é o responsável pela produção de húmus, um importante nutriente para plantas.

A ideia é de que os livros sejam distribuídos em escolas como ferramenta de aprendizado. O lançamento oficial acontece nesse sábado, 25 de maio, no auditório do Centro Cultural Mauro Cunha, em Gurupi, a partir das 19h30.

A entrada é gratuita. Durante o evento o autor vai bater um papo com os leitores e autografar as obras adquiridas no local.

