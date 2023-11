Mil famílias de Gurupi receberão R$ 150 mensal do cartão Acolhe Gurupi; Prefeitura inicia cadastro

Por Redação

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, iniciou nesta quinta-feira, 16, e segue até o próximo dia 25 o prazo de inscrição para o cadastro do cartão Acolhe Gurupi, que foi idealizado para minimizar as desigualdades sociais e capacitar as famílias gurupienses.

O cartão Acolhe Gurupi, vai beneficiar mil famílias com o valor de R$ 150. Para garantir o cartão, um membro da família terá que fazer uma capacitação que será ofertada por meio de parceria entre a Prefeita e o Sistema S. O cartão poderá ser utilizado apenas para compras de itens alimentícios, em estabelecimentos cadastrados e será repassado, preferencialmente, às mulheres.

A prefeita Josi Nunes destaca que o cartão Acolhe Gurupi, foi um sonho de sua mãe Dolores Nunes.

“A Secretaria de Assistência Social entrega, eventualmente, cestas básicas para aquelas famílias que mais precisam, mas minha mãe e eu queríamos avançar mais, queríamos que as famílias de Gurupi pudessem ter um cartão da mesma forma que o Governo Federal tem, mas nós queríamos em nível de Município. As mil famílias selecionadas vão receber seu cartão este ano e vão fazer sua primeira compra ainda este ano”, comentou, completando que a intenção é aumentar o número de pessoas beneficiadas a cada ano.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, explica que as inscrições serão realizadas das 8h às 18, e podem ser feitas nos CRAS Nezinho Guida (Vila Íris), Alice Barbosa da Cruz (Alto da Boa Vista) e no Vila Nova, além da Prefeitura – Rua 1, no Cadastro Único. “As pessoas interessadas podem procurar qualquer um desses locais para fazer a inscrição e serão prontamente atendidas. Devem levar os documentos pessoais, RG e CPF, comprovante de rendimento familiar, comprovante do Cadastro Único – NIS e comprovante de endereço”, explicou.

Apresentação do Cartão Acolhe Gurupi

Para levar informações sobre o cartão foi realizada uma série de reuniões nos bairros para tirar dúvidas. Nesta quinta-feira, 16, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania esteve no setor Alto da Boa Vista, Jardim dos Buritis, Jardim Medeiros, e nesta sexta-feira, 17, no setor Vila Nova.

A dona de casa, Ana Flávia Silva, que participou da reunião no setor Jardim Medeiros, disse que a iniciativa da Prefeitura é muito boa. “Além da ajuda em dinheiro que podemos conseguir, vão oferecer também cursos que vão facilitar conseguirmos um emprego e quem sabe sair dessa situação de dificuldade, abrindo espaço para outras pessoas que precisam. A prefeita está de parabéns por essa iniciativa”, expôs.

Luiza Ferreira da Silva, moradora do setor Vila Nova, está animada com esse programa de distribuição de renda. “É um projeto muito bom, que vai ajudar muitas famílias que precisam. Aqui no nosso setor Vila Nova precisamos muito deste apoio, será de grande ajuda para nós”, disse.

A diretora da Escola Municipal Professor Valnir de Souza Soares, no Jardim Medeiros, Vanderlene Dias Brito, disse que a comunidade sempre espera políticas públicas que atendam às necessidades deles. “Nós que somos gestores de escolas, sabemos como é a realidade de muitas famílias da nossa comunidade e o quanto é importante um benefício social como esse programa Acolhe Gurupi”, comentou.