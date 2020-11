Mesmo sem registro de casos de Covid positivo, Prefeitura de Porto Alegre do Tocantins instala barreira sanitária

A prefeitura de Porto Alegre do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária Municipal, vem realizando várias ações de prevenção e combate do COVID-19 em toda cidade, com a desinfecção em locais públicos, distribuição de máscaras, ações educativas, dentre outros.

por Redação

Nesta quarta-feira, a Prefeitura montou a barreira sanitária, no acesso à cidade, sendo feito monitoramento de todas as pessoas que entram e saem do município. Na barreira, os profissionais realizam desinfecção de veículos, orientam pessoas quanto a obrigatoriedade do uso de máscaras, sobre o distanciamento social e medidas de higiene.