Por Giovanni Salera

O livro relata desde as origens, do interior de Goiás, e pelas diversas localidades onde viveu até chegar a mais nova capital brasileira, Palmas, onde fixou morada e, juntamente com seus herdeiros, está deixando sua marca como cristã genuína e líder de uma bela família.

O leitor vai viajar pelo tempo e se divertir com as histórias vividas e contadas pela matriarca da família Lourenço Mesquita.

A data do lançamento do livro biográfico de dona Antônia foi propositalmente escolhida para marcar, com chave de ouro, a comemoração de seus 76 anos de idade, por sinal, bem vividos.

O palco do lançamento foi a residência de sua filha, a odontóloga Rosilene Mesquita do Couto e seu esposo, o também odontólogo Wellington Santos d’Couto, tendo a presença de um seleto grupo de amigos, familiares, filhos, netos e bisneta, além do padre Waldeon Reis de Azevedo, pároco da Paróquia de Taquaralto, que fez questão de marcar presença ao acontecimento para abençoar o lançamento da obra e a aniversariante biografada.

Sobre a obra, Giovanni Salera Júnior, afirma não se tratar de um romance feito simplesmente para entreter, pois possui propósitos mais nobres. “Serve como guia, inspiração e motivação para aqueles que se encontram desanimados e desesperançosos diante das muitas circunstâncias difíceis que surgem no cotidiano de uma família, no matrimônio e nas relações interpessoais”, assevera o biógrafo.