Por Redação

Em Gurupi, de acordo com dados da Sala do Empreendedor, são 5.264 MEI’s ativos e aproximadamente 44,3% deste total atuam na área de prestação de serviços e devem ficar atentos para fazer o cadastro no novo sistema, que pode ser acessado no computador e também em dispositivos móveis, como celular, por exemplo.

A novidade segue a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) nº 169/2022 e visa simplificar e padronizar a emissão de documento fiscal de serviços do MEI com validade nacional, além de possibilitar a emissão da NFS-e através de dispositivos móveis, entre outros benefícios.

Para fazer a emissão simplificada é preciso acessar o link: https://www.nfse.gov.br/EmissorNacional/Login, onde o MEI irá fazer o cadastro.

Já no site https://www.gov.br/nfse/pt-br/mei/links-com-passo-a-passo, é possível ter acesso ao passo a passo para cadastro e emissão pelos MEI’s e ainda a vídeos explicativos de como acessar a nova plataforma.

Em Gurupi, o MEI que tiver dúvidas ou precisar de alguma orientação pode procurar a Sala do Empreendedor, que fica no Prédio da Prefeitura da Rua 1, e atende de segunda à sexta-feira, das 08 às 14 horas.