Por Wesley Silas

Segundo o Secretário Municipal de Infraestrutura e Agricultura de Peixe, Aier Ribeiro Louça, a Prefeitura agora busca regularizar a balsa na Capitania dos Portos assim como a aprovação do projeto das rampas e está em busca da aprovação do processo ambiental para drenagem do canal do rio por onde passará a balsa.

“O empresário está aguardando a licença do órgão ambiental para iniciar as atividades de drenagem. Sobre as pendências notificada pela marinha já estamos providenciando as mesmas”, disse.

Ele informou ainda que ainda não há previsão para liberação da balsa. “Ainda não porque dependo do profissional que faz a ultrassom. E no estado não tem esse profissional, mas já estou conversando com dois”, disse sobre a Emissão do Certificado de Segurança de Navegação (CSN).

Conforme apurou o Portal Atitude, o laudo de medição de Ultrassom deve ser assinado por Tecnólogo Naval ou Engenheiro Naval que irá atestar se a embarcação esteja em condições estruturais satisfatórias.

Embarcação usado temporada da Praia da Tartaruga

Em meio a tudo isso, a prefeitura de Peixe enfrenta dois problemas, um dele foi a interdição da balsa usada por milhares de moradores da margem direita do rio Tocantins e o outro foi o naufrágio da embarcação utilizada na temporada da Praia da Tartaruga que se encontrava ancorada próximo a rampa da balsa que faz a travessia do Rio Tocantins.