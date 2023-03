Por Wesley Silas

Localizado na região Sul do Tocantins, o município de Cariri se tornou um grade receptor de grandes empresas do segmentos do agronegócio Estadual, se tornando assim um dos municípios mais promissores em arrecadação de ICMS e geração de empregos e renda. Desta vez o empresário Marcelo Dominici esteve no gabinete do prefeito Júnior Marajó para transformar uma área que era para ter sido um frigorífico de bovinos e agora foi adquirido pelo grupo Terra Boa para ser transformada e instalada em um grande Armazém Gerias.

O prefeito de Cariri, Júnior Marajó comentou sobre a importância de receber a Terra Boa em Cariri e agradeceu ao empresário Marcelo Dominici.

“Para nós do município de Cariri vai ser muito importante receber mais este grande empreendimento e eu agradeço o meu amigo Marcelo Dominici por escolher Cariri para fazer mais um novo empreendimento e eu tenho a certeza que o nosso município só tem a ganhar com mais geração de empregos, renda e com isso o Sul do Tocantins também ganha muito. Quero parabenizar o grande amigo Marcelo por este grande investimento que vai ser feito aqui no nosso município”, disse Marajó. “Faço questão de deixar para os empreendedores que o nosso município continuará com as portas abertas para poder fazer as parcerias necessárias no que for preciso e estamos prontos para ajudar os empresários e o que depender da Prefeitura estamos prontos aqui”, concluiu.

Área que era pra ter sido um frigorífico no passado, adquirida pelo grupo pra Instalação do Armazem. Dominici tratou com o prefeito Júnior Marajó a ampliação das atividades do Grupo Terra Boa no município.