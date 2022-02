Share on Twitter

Por Wesley Silas

A manifestação idealizada pela professora Gracielle de Oliveira Serra. Segundo ela, o ato é em resposta ao Decreto Municipal que exige a obrigatoriedade apresentação do Cartão Vacinal contra a Covid-19.

“A gente foi se encontrando, conversando nas ruas onde cada qual contava a sua história e acabou que [parte] da sociedade civil se organizasse e criando um grupo de WhatsApp para debater sobre a temática com testemunho sobre o que estava acontecendo e como as pessoas estão sofrendo”, defendeu a professora da rede municipal. “Quem está organizando é a sociedade civil por pessoas que foram nos Postos de Saúde, tentou trabalhar, foram cemitério ou foram na prefeitura pegar um boleto para pagar e foram barrados. Temos também universitários que foram impedidos por professores para estudar”, acrescentou.

Segundo a professora, por não se vacinar ela teve que pedir o afastamento da escola. “Pedi o afastamento por medo. Medo de perder o concurso e minha intenção nunca foi de afastar por outro motivo”.

Números

O ato aconte no momento em que Gurupi contabiliza 19.043 casos confirmados de Covid-19, destes 17.895 estão recuperados, 857 casos ativos com risco de transmissão e 292 pessoas faleceram.

Segundo dados do Vacinômetro disponíveis no Íntegra Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, 70,61% dos gurupiense aplicaram a primeira dose, 58,89% estão totalmente vacinados com a segunda dose e dose única e 10.720 aplicaram a dose de reforço.

A ocupação dos leitos de UTI-COVID no HRG é de 80% (16 leitos ocupados entre os 20 disponíveis). A ocupação dos leitos clínicos registrados na quarta-feira, 19, no HRG é de 42% (05 ocupados entre os 12 disponíveis).