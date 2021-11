Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, o programa Mesa Farta é realizado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), em parceria com o Instituto Rural do Tocantins (Ruraltins) e as 139 prefeituras do Tocantins. De acordo com Pedro Dias, Gurupi recebeu 2.200 kg de sementes.

O programa foi anunciado na última segunda-feira (08), e nesta quinta-feira (11), as sementes já foram descarregadas em Gurupi e a expectativa é que os produtos já comecem a ser distribuídos aos agricultores familiares nesta sexta-feira (12).

“O programa é exclusivo para agricultores familiares. A nossa intenção é beneficiar o maior número possível de agricultores e a expectativa é atingirmos entre 150 a 200 famílias no município. A distribuição dentro do município será de acordo com as demandas de cada agricultor”, disse Pedro Dias.

Ainda segundo o secretário, a agricultura familiar de Gurupi será beneficiada com sementes de alta qualidade e sem custos para os pequenos produtores. “São produtos de alta linhagem, altamente produtivos, tratados e embalados adequadamente, o que é muito bom pois a semente hoje, principalmente do milho, é muito cara, principalmente após a pandemia, e não tem sementes suficientes para atender a demanda. Para comprar essas sementes, muitos agricultores teriam dificuldade”, pontuou.

Pedro Dias acrescentou ainda que as sementes chegam em boa hora e reforçou que a Prefeitura, por meio da secretaria, tem dado todo o suporte para proporcionar resultados positivos na produção da agricultura familiar. “A época está apropriada para o plantio, devido às chuvas, e já estamos adiantados com os trabalhos de preparo de solo, transporte, distribuição de calcário, tudo está sendo feito na hora certa para os agricultores terem bons resultados”, destacou.