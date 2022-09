Por Aline Marques e Lívia Santos

O evento apresentou público estimado de 10 mil pessoas que participaram da caminhada, percorrendo a Avenida Goiás até o estacionamento do Shopping Araguaia onde os cristãos assistiram aos shows nacionais dos cantores, Valesca Mayssa e Davi Sacer.

O início da caminhada foi um momento de muito louvor com a cantora Mylla Karvalho que animou o percurso dos fiéis.

Imagens Gil Produções

Oração e adoração ao senhor marcaram a caminhada deste ano, retomada após dois anos sem o evento devido à pandemia.

“A marcha para Jesus é uma forma de gritarmos nossa fé, declarar para o mundo que Jesus é o nosso Rei e que marcharemos sempre por ele e para ele! Em tempos de tanta perseguição a nossa fé, a Marcha para Jesus é de extrema importância. Um momento de declaração de fé e amor a Deus!”, explicou Yasmin Miranda, líder do Ministério de Mídia da IBE em células.

Imagens Gil Produções

Após a chegada no estacionamento do shopping, houve um momento de oração, além dos shows com bandas locais do gênero gospel.

“Eu tô muito feliz, as nossas expectativas se superaram. A gente esperava em torno de 5 mil pessoas, mas eu acredito que tivemos em torno de 10 mil aqui nessa marcha. Eu fico muito feliz como prefeita. A AMEG nos procurou e nós os apoiamos em tudo o que a prefeitura pôde, nos shows, com a estrutura e é um dever da prefeitura estarmos fomentando um evento como esse”, disse a prefeita de Gurupi, Josi Nunes.

Josi completou sua fala afirmando que além estar fomentando as questões de religiosidade, da palavra de Deus, da união de pessoas diferentes com um mesmo objetivo, também estimula e economia local. “Olha só a quantidade de pessoas que estiveram no shopping”, complementou.

A prefeita terminou agradecendo a AMEG pela iniciativa e que a prefeitura sempre prestará apoio para realização da marcha. “Quero ressaltar que a AMEG e os pastores sempre podem contar com o apoio da Prefeitura Municipal de Gurupi”, afirmou.

“Esse é o quinto ano da Marcha para Jesus e não a dúvidas que esse ano nós tivemos o maior investimento. Tivemos a cantora Mylla cantando e mais dois cantores, todos de renome nacional. Nós da diretoria da AMEG decidimos tirar um tempo para agradecer a prefeita Josi Nunes, com todo seu secretariado e vereadores, porque de fato os estamos sendo abençoados”, agradeceu o Pastor Ézio Paulo, presidente da Aliança dos Ministros Evangélicos de Gurupi (AMEG).

A primeira atração nacional da noite foi a cantora, Valesca Mayssa que iniciou seu espetáculo musical às 20h30. Logo depois quem subiu ao palco foi Davi Sacer, agitando e animando o fim de noite do público presente.