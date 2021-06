A entidade busca dar assistência a pacientes do SUS com câncer que se tratam em Palmas

Por Redação

Criada em 2019 a entidade surgiu da demanda de pacientes do SUS que faziam o tratamento de radioterapia em Palmas, que moravam em outras regiões do Estado, e não tinham condições de se deslocarem da casa de apoio para clínica de Radioterapia Irradiar.

“Naquele momento a clínica Irradiar passou a realizar por conta própria o transporte desses pacientes. Atualmente a CuidaDores é a responsável por essa atividade. Vale mencionar que essa ajuda foi ampliada em auxílios com medicação, nutrição e apoio social”, explica o presidente da entidade Fabio Alves.

O médico rádio-oncologista da clínica Irradiar, Ismar Rezende, explica que os pacientes em tratamento radioterápico não podem ficar expostos ao sol já que a pele fica sensível na região onde está sendo tratada. “O trabalho da CuidaDores é muito importante porque esses pacientes já estão fragilizados emocionalmente e fisicamente, então muitos tinham que esperar ônibus expostos ao sol e chuva. E com a ajuda da associação o transporte desses pacientes da casa de apoio para a clínica impacta positivamente a vida de cada assistido, frisou.

Em junho do ano passado com a ajuda financeira de voluntários a CuidaDores fez o primeiro procedimento de braquiterapia totalmente gratuito. De acordo com Rezende, esse é um procedimento que faz uso de um robô que aplica a radiação dentro ou muito próximo ao câncer. “A braquiterapia é um procedimento invasivo e muitas vezes dolorido para a paciente. A parceria da CuidaDores proporciona o uso de analgésicos potentes e até mesmo sedação quando necessário para oferecer um tratamento com todo o carinho e capricho que os pacientes merecem”, mencionou.

Conforme o presidente, as pessoas podem doar produtos de higiene pessoal, roupas, medicamentos, contribuição financeira e também ser um voluntário(a). “A CuidaDores busca dar assistência a pacientes oncológicos do SUS que se tratam em Palmas. São pessoas que estão passando por um tratamento delicado e, portanto, precisam de todo apoio e carinho, seja um voluntário, ajude e colabore para a cura de alguém”, destacou.

Inspiração

A associação é inspirada em Maria das Dores Borges Machado de Rezende, mãe do médico rádio-oncologista Ismar de Rezende Júnior. Dores, como era chamada por familiares e amigos, era uma professora dedicada com atitudes sociais, catequista voltada à plenitude de seus alunos. Esposa, mãe, tia e amiga cuidadora. Perseverante com filantropia atuava na distribuição de lanches, construção de casas e no último ano de sua vida construiu uma igreja. Assim, a Associação CuidaDores se sensibiliza em semear como a videira e os ramos, palavra sempre lida em família, e a frutificar nos cuidados aos pacientes necessitados.

Dados bancários para doação:

Chave PIX

CNPJ: 34161152/0001-98

Banco do Brasil

Associação CuidaDores

CNPJ: 34161152/0001-98

Agência: 1867-8

Conta Corrente: 66691-2

SICOOB

Associação CuidaDores

CNPJ: 34161152/0001-98

Agência: 5004

Conta Corrente: 1028396-0