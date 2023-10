Maior Estação de Tratamento de Esgoto do Tocantins é inaugurada em Araguaína

Por Redação

Localizada no Povoado Barra da Grota, a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Lontra de Araguaína é a maio do Tocantins e a primeira das regiões Norte e Nordeste do Brasil a utilizar uma tecnologia holandesa que é referência em outros países da Europa e Ásia pela eficiência e sustentabilidade no tratamento de esgoto. A estação construída pela BRK ocupa uma área de 125 mil metros quadrados e tem capacidade para tratar 395 litros de esgoto por segundo. A estrutura consegue atender uma população de quase 200 mil pessoas.

A inauguração oficial da estrutura foi realizada nesta quarta-feira, 18, marcando também o início da operação, e contou com a presença do prefeito Wagner Rodrigues, do governador do Estado, Wanderlei Barbosa, deputados estaduais e federais, vereadores e demais autoridades da cidade e do Tocantins.

“Essa obra representa mais um marco no desenvolvimento econômico e ambiental de Araguaína. Um exemplo dessa importância é o shopping que está em andamento e nos próximos meses estará pronto. O atual sistema de esgoto da cidade não teria capacidade para receber a nova carga de esgoto, mas agora tem e com sobras. Por isso, a partir de agora, nós ficaremos mais tranquilos, pois sabemos que temos capacidade o suficiente de tocar a cidade, com a continuidade das obras de infraestrutura e o recebimento de grandes investidores”, disse o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

Cidade mais que preparada

A inauguração da ETE é mais um importante passo no desenvolvimento responsável e sustentável de Araguaína. A unidade representa um salto no saneamento da cidade, permitindo a universalização no tratamento de esgoto. Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, Joaquim Quinta Neto, com o início da operação, a estação vai gerar resultados diretos e positivos para a saúde, economia, meio ambiente e crescimento da cidade.

“Além de demonstrar o comprometimento da cidade com a agenda verde. A ETE ainda aumentará os nossos indicadores de competividade, cumprindo a função ambiental e demonstrando uma gestão de responsabilidade ao cuidar da nossa água”, afirmou o secretário.

Desde 2013, a Araguaína já recebeu mais de R$ 520 milhões da BRK em investimentos no saneamento básico, dos quais R$ 300 milhões apenas entre 2021 e 2023. Somente a ETE teve o investimento de R$ 105 milhões. Durante a obra, mais de 190 empregos diretos e 950 indiretos foram gerados para execução da estação. Das 38 empresas que atuaram na construção da ETE, 26 são do Tocantins.

Orgulho para a região norte e nordeste

Araguaína é a primeira cidade das regiões Norte e Nordeste a utilizar no tratamento de esgoto a tecnologia holandesa, já presente na Inglaterra, Portugal, Polônia, Austrália, China, entre outros países. Segundo diretor-presidente da BRK no Tocantins e Pará, José Mário Ribeiro, o sistema permite eliminar problemas de odores, além de atuar de forma sustentável, natural, sem o uso de produtos químicos, usando a biomassa como fonte de energia.

“A ETE Lontra tem cinco vezes mais capacidade de tratamento que a ETE Neblina, que foi desativada na semana passada, então hoje é um grande marco, pois temos uma ETE capaz de universalizar o atendimento no município. Araguaína é a segunda maior cidade do estado e merecia uma estação de tratamento com tecnologia de ponta como essa, que orgulha o norte e nordeste brasileiro”, afirmou o José Mário.

A tecnologia usa a biomassa granular aeróbia, modelo em que lodo do esgoto é transformado em grânulos que são facilmente decantáveis. A decantação é o processo de separação da parte sólida do líquido, facilitando a retirada dos resíduos. A base da tecnologia é biológica e todo o processo é feito sem a adição de produtos químicos, tornando o tratamento mais eficiente.

Estrutura

A ETE Lontra ocupa uma área de 125 mil metros quadrados, com 50 mil metros quadrados de área construída e tem capacidade para tratar 395 litros de esgoto por segundo. A estrutura comporta um centro de controle operacional, laboratório, tanque de contato, casa de transformador, painéis, área do grupo geradores, casa de cloreto de sódio, sala de sopradores, tanques de lodo com área para desaguamento, tanque de equalização, além dos reatores, tratamento preliminar e entrada de esgoto bruto. A nova estrutura possui um volume de tancagem equivalente a sete piscinas olímpicas.

