Por Wesley Silas

Os números são de guerra e apenas durante o ano de 2022 foram notificados no Tocantins 4.865 acidentes de trânsitos e 543 pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito. Além de deixar traumas permanentes como uma perna amputada ou membros paralisados, a ocupação hospitalar chama atenção, pois somente em 2022 a Secretária Estadual de Saúde registrou 10.355 internações hospitalares e nos primeiros meses de 2023 foram registradas 2.964 internações. O números superam as 10 mil cirurgias eletivas realizadas pelo Governo do Tocantins. “Se não fosse os acidentes de trânsito a SES – Secretaria Estadual de Saúde teria conseguido realizar 15 mil cirurgia eletiva”, lembrou o servidor do Ciretran, Ceber durante a apresentação.

Custo

Durante a audiência os representantes do Ciretran de Gurupi mostraram o custo dos acidentes onde uma internação normal custa aos cofres públicos R$ 1.273,00 e as de alta complexidade o valor chega a R$ 3 mil, o valor da imprudência aumenta quando o acidentado necessita de internações a longo prazo e de vários procedimentos cirúrgicos.