Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

Segundo Ana Paula há alguns meses a Prefeitura tirou a ambulância que dava assistência à comunidade.

“O meu filho estava vindo do trabalho e a corrente da moto estragou e a moto travou e ele caiu e quebrou a perna”, disse.

Sem ambulância um médico que passava na região ajudou no atendimento de primeiros socorros com uma tala improvisada para que o paciente pudesse chegar na carroceria de uma camionete com menos sofrimento.