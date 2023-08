Por Wesley Silas

É com profundo pesar que o Instituto Federal do Tocantins (IFTO) comunica o falecimento do servidor Marcelo Alves Terra, do Campus Gurupi, ocorrido hoje, 2, em Gurupi, vítima de infarto fulminante.

Marcelo atuou na instituição desde 2010, exercendo, dentre outras funções, o cargo de diretor do Campus Avançado Formoso do Araguaia e Diretor-Geral do Campus Gurupi.

Todo o reconhecimento ao valoroso trabalho prestado pelo servidor, assim como pelo respeito, cuidado e atenção com que tratavam servidores, estudantes e comunidade externa.

O IFTO expressa suas condolências pela irreparável perda e, neste momento de dor, transmite votos de conforto a familiares e amigos. O velório será nesta quarta-feira, 2, a partir das 11h no Anfiteatro do Campus Gurupi.

Fica decretado luto oficial, por três dias, no âmbito do IFTO, conforme a Portaria REI/IFTO nº 77, de 2 de agosto de 2023.

Com pesar, recebi a notícia do falecimento do professor Marcelo Terra, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 2 de agosto.

O professor Marcelo Terra, era servidor do Instituto Federal do Tocantins – IFTO/Câmpus Gurupi e sempre trabalhou em prol do desenvolvimento e valorização do ensino técnico e superior no Estado.

Neste momento de luto, clamo para que nosso eterno e bom Deus envie o conforto necessário aos corações dos familiares, amigos e a toda a comunidade acadêmica tocantinense que, certamente, sentem a partida do professor Marcelo Terra. A todos, meus sentimentos.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins

Com profundo pesar recebi a notícia do falecimento do professor e ex-diretor do Instituto Federal do Tocantins Campus Gurupi, Marcelo Alves Terra, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 2 de agosto, em Gurupi.

O professor Marcelo Terra exerceu de forma exemplar o seu ofício, deixando uma grande contribuição para a educação gurupiense.

Minhas sinceras condolências à professora Adriana Miranda Santiago Terra, com quem era casado.

Neste momento de dor e saudade rogo ao nosso Bom Deus para que conforte os corações de seus familiares, amigos e de todos aqueles que admiravam o seu trabalho.

Laurez Moreira

Vice-governador do Tocantins