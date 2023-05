Por Wesley Silas

Segundo informações do Guinness Book (livro dos recordes) a mulher mais velha do mundo na atualidade é Maria Branyas que nasceu no 1907 em Califórnia (E.U.A.) e, como filha de espanhóis aos 08 anos de idade ela mudou para Catalunha (região no nordeste da Espanha) e, além da idade seus conselhos como Fique longe de quem te faz mal, mantenha boas conexões com a família e amigos; aça contato com a natureza; Busque estabilidade emocional; Não se preocupe demais, nem de menos e Não se arrependa demais foram amplamente divulgados nos principais jornais do mundo.

“Um ouvinte da rádio conhecendo uma senhora ele foi em busca dos documentos e nos mandou a foto da Certidão de Nascimento dela datada no mês de julho de 1907 e, rapidamente fiz as contas e ela vai completar, na menos, do que 116 anos. Eu fiquei impressionado e buscando mais informações, o nosso amigo que nos deu a informação que, provavelmente, ela poderá ser a mulher mais velha do mundo”, disse o apresentador e jornalista, Márcio Júnior do programa Programa Manhã Melhor, exibido na Rádio Master FM ao Portal Atitude.

No Brasil a mulher mais idosa foi a brasileira alagoana, Josefa Maria da Conceição, que faleceu aos 121 anos em fevereiro deste ano, mas nunca teve a idade reconhecida no livro dos recordes.