Por Redação

Na tratativa os lojistas deixaram registrado insatisfação pela falta de ações e mostraram preocupação com o custo de manutenção das empresas, apontaram êxodo de algumas lojas e falta de sensibilidade por parte da gestão do empreendimento.

“A ACIG, entidade comprometida com as atividades econômicas da cidade e região sul do Estado, se sensibiliza com os lojistas e sugere ações inclusive emergenciais e deixa aberto um fórum de discussões participativas e consultivas em prol do empreendimento e do sucesso comercial”, disse o vice-presidente da ACIG, Marcelo Dominici.

Dominici aplaudiu a postura dos lojistas em procurar meios concretos e propositivos, declarou total apoio e a defendeu “que todos os segmentos são importantes e deixa a casa aberta a todos”.

“Deixamos claro a importância do shopping bem como qualquer segmento pertencente à atividade econômica, emprego e renda”, arrematou.