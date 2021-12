Por Débora Ciany – (via Ascom Semeg)

Quem manifestou interesse teve um prazo para apresentar a documentação exigida na solicitação de afastamento. As licenças são remuneradas e requer dos contemplados o repasse do conhecimento nas atividades da rede de ensino do município no retorno da conclusão dos estudos.

“Nós estimulamos muito os profissionais para que busquem sempre novos conhecimentos. Assim que entramos, já tínhamos dois pedidos de licença para doutorado e mestrado que não estavam dentro do edital, mas que mesmo assim, julgamos pertinente fazer aprovação. A partir disso, estudamos o edital, encaminhamos para análise e publicamos no diário oficial para aqueles que tivessem interesse entrassem da forma mais justa e correta através de um processo mais coeso”, explicou Amanda Costa, Secretaria da Educação de Gurupi.

Contemplados

Do começo do ano até agora, a Prefeitura de Gurupi concedeu dez licenças remuneradas para mestrado e doutorado na área da Educação municipal.

A professora Eliane Teixeira, uma das contempladas com o edital, está otimista com a nova fase em sua vida profissional. “É um processo muito bacana porque traz essa possibilidade muito grande de qualificação. Eu passei três meses trabalhando, estudando sem saber o que eu estava fazendo ao mesmo tempo, pelo desafio de conciliar as duas atividades, o que vinha sendo muito difícil. A licença remunerada vem nesse sentido de apaziguar tudo isso e me dar a oportunidade de oferecer ao próprio município esse retorno a partir do tema do meu projeto que é a valorização da cultura negra”, defendeu a professora que vai cursar o mestrado em Palmas.

São oito as áreas de pesquisa de interesse da Educação, divulgadas no edital; ciências da natureza, ciências humanas; ciências exatas, linguagens, avaliação da aprendizagem, formação profissional da educação básica, educação, diversidade e tecnologias, política, gestão e planejamento educacional.

Ainda de acordo com o edital, os servidores afastados para aperfeiçoamento profissional ficam comprometidos a ministrarem palestra, oficinas, cursos, prestar serviços científicos e pedagógicos promovidos pela SEMEG, pelo mesmo período que durou o afastamento.