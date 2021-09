Por Redação

Os Bens, objetos do leilão, encontram-se exposto à vistoria pública desde abril de 2021 e permanecerão até o dia da realização do leilão, os interessados podem se dirigir ao pátio da Prefeitura Municipal de São Bento do Tocantins em dias úteis em horário de atendimento do órgão e averiguar as condições dos itens.

Serão leiloados os seguintes itens 01 veículo Fiat Doblo; 02 Ônibus; 01 grade Controle Remoto; 01 Trator Massey Fergunson 01 Grade Controle Remoto 14 Discos (Sucata).

Qualquer pessoa física ou empresa, podem participar do leilão e dar seus lances, com exceção dos membros da Comissão Permanente de Licitação, de acordo com o edital os arrematantes deverão portar duas folhas de cheque que será destinada a caução do pagamento do lance e comissão do leiloeiro.

A venda será efetuada a quem maior lance oferecer com pagamento integral à vista

A relação completa dos bens a serem leiloados, inclusive fotos dos mesmos, estará disponível no site www.leiloesmwd.com.br

Para quaisquer outras informações, os interessados poderão dirigir-se ao Leiloeiro, através dos telefones (63) 99966-4886 – 99243-6869.