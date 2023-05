Por Wesley Silas

Na prática, técnicos da Escola e do Comitê Paulo Gustavo do Ministério vão levar informações aos legisladores municipais, gestores, artistas e entidades culturais sobre a implementação de projetos para obtenção e aplicação dos recursos advindos da lei, para os nos municípios.

Confira os nomes e valores de 10, entre os municípios beneficiários da região sul do Tocantins:

Gurupi: R$ 726.917,79 Formoso do Araguaia R$ 176.190,92 Peixe R$ 115.779,75 Araguaçu R$ 82.824,24 Aliança do Tocantins R$ 61.247,68 Dueré R$ 56.973,91 Cariri do Tocantins R$ 55.678,63 Figueirópolis R$ 48.584,73 Sandolândia R$ 47.865,34 Talismã R$ 44.124,95

As inscrições para os eventos serão feitos através do link https://www.escolalegto.com.br/enrollment , sendo que as palestras serão proferidas pelo procurador da Assembleia Legislativo, Welington Campos, pelo representante do Comitê Paulo Gustavo no Tocantins Ministério da Cultura, Cícero Belém, e pela gestora de projetos técnicos da Escola do Legislativo, Meire Maria Monteiro.

Fiscalização

Os projetos culturais a serem realizados com recursos da Lei Paulo Gustavo nos municípios deverão seguir editais produzidos pelas prefeituras e os de caráter estadual se basearão em editais do governo estadual.

O foco central da Escola do Legislativo é promover a capacitação das Câmaras Municipais para que elas possam contribuir na mobilização das comunidades, na sensibilização dos prefeitos para captação dos recursos destinados ao município e na formulação das leis municipais que deverão propor para criação de Conselhos de cultura, planos de cultura e dos demais instrumentos que visam promover a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Cultura serão fiscalizadoras dos projetos e recursos em seus municípios, e os deputados estaduais fiscalizarão na esfera estadual.