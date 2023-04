Por Redação

Uma criança mais que especial se hospedou na Casa de Apoio de Gurupi, nesta sexta-feira 31. A pequena recém-nascida Layne estreou um dos berços do local e se sentiu bem à vontade, como se estivesse em casa.

“Somos de Marilandia, povoado de Araguaçu (TO), e vim ter minha filha no Hospital Materno Infantil de Gurupi. Como ela nasceu com baixo peso, foi preciso ficar internada no hospital”, contou a mãe que ficou hospedada também na Casa de Apoio enquanto a pequena Layne se recuperava e ganhava os quilos necessários.