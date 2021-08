Segundo a Semus, até esta sexta-feira, 20, 1113 pessoas já receberam a 1° dose do imunizante e outras 539 foram vacinadas com a 2° dose, além de outras 30 pessoas que receberam dose única.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Fábio Ferreira de Oliveira, a meta foi alcançada devido ao empenho dos profissionais de saúde, que impulsionaram a vacinação, com buscas ativas diariamente.]

“Só temos a agradecer o empenho, dedicação e comprometimento de uma equipe que está trabalhando 24 horas por dia para garantir esse resultado”, afirmou.

O prefeito, Roberto César, comemorou o resultado. “Não temos medido esforços para que nossa população receba a vacina. Aproveito para destacar o trabalho de uma equipe comprometida com a saúde de cada lavandeirense. O trabalho continua e vamos em breve alcançar 100% da segunda dose”, disse.

A enfermeira, Bruna Gontijo, lembrou a importância da 2° dose. “Estamos empenhados para que tão logo 100% da população adulta esteja imunizada com as duas doses. Pedimos para que a população entenda que é necessário retornar à Unidade de Saúde, para receber a 2° dose de acordo a informação do cartão de vacina, lembrando que para melhor efetividade, são necessárias as duas doses”, completou.

Ainda segundo a enfermeira, o município aguarda a liberação da Secretaria Estadual de Saúde (SES), para dar início a vacinação para a população adolescente, com idade entre 16 e 17 anos.

Desde o início da pandemia, o município registrou 212 casos positivos da Covid19 e destes, 209 recuperados e uma morte por complicações da doença. Atualmente, Lavandeira tem 02 casos ativos, em isolamento domiciliar e não tem nenhum caso suspeito. “Pedimos a população que continue mantendo todos os cuidados, evitando aglomeração, usando máscaras e fazendo a higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão. Para que continuemos avançando é necessário manter cada cuidado”, finalizou o secretário municipal de saúde.