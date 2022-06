por Redação

O programa tem como objetivo, estruturar o modelo de financiamento focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

O Programa avalia o trabalho preventivo na saúde municipal, estabelecendo metas a serem cumpridas pelos municípios, onde os mais bem avaliados, recebem repasses de verbas federais para investimentos em saúde pública. São 7 indicadores, dentre eles: realização de exames para HIV e Sífilis em gestantes, consultas de pré-natal, atendimento odontológico em gestantes e acompanhamento de pacientes hipertensos.

Dos 139 municípios tocantinenses, Lavandeira é 1° lugar como a melhor saúde de Atenção Básica do Tocantins. No ranking nacional, a cidade tocantinense também é destaque e pontua em 2° lugar dentre as outras 5.570 cidades brasileiras, ficando atrás apenas do município de Porto Amazonas, no Paraná. O resultado faz referência ao 1° quadrimestre de 2022 e está disponível no sistema do Ministério da Saúde.

O prefeito, Roberto César, comemorou o resultado. “Nosso compromisso com Lavandeira é esse, trabalhar para elevar nossa cidade como referência nacional. Tenho muito orgulho deste trabalho que é realizado pelos nossos profissionais que, se dedicam tanto para oferecer uma saúde de excelência para a população. O trabalho da Atenção Básica é essencial para salvar vidas. A Secretaria de Saúde está de parabéns, nossos profissionais estão de parabéns”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Fábio Ferreira de Oliveira, também comemorou. “É um trabalho de muita dedicação e comprometimento, em parceria com o servidor e a gestão. Parabéns a todos pelo trabalho de excelência”, finalizou.