Por Redação

O prefeito Roberto César, recebeu a certificação durante a XXIV Marcha dos Prefeitos, que está acontecendo na Capital Federal, em Defesa dos Municípios, que tem como tema “Pacto Federativo: um olhar para o futuro”.

A entrega da premiação destacou a Lavandeira pela preocupação em geração de energia solar, preocupação com o meio ambiente e o futuro da população.

Logo após receber o prêmio, o prefeito Roberto César, destacou a importância do programa de energia solar. “Nossa preocupação sempre foi pautada no desenvolvimento do nosso município, na qualidade de vida e na construção de projetos que venham de encontro com essa proposta de uma cidade sustentável.

Além de toda contribuição com o meio ambiente, com a qualidade de vida da nossa gente, vamos gerar economia aos cofres públicos do município”, enfatizou o prefeito.

A premiação foi entregue pelo Banco do Brasil, que foi o responsável pela captação de crédito que possibilitou a implantação da Usina Fotovoltaica, conforme Lei 236/2022 aprovada pela Câmara Municipal.