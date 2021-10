Por Redação

O programa do Ministério da Saúde, avalia o trabalho preventivo na saúde municipal. Entre os critérios de avaliação, a realização de exames para HIV e Sífilis em gestantes, consultas de pré-natal, atendimento odontológico em gestantes e acompanhamento de pessoas hipertensas.

O Previne Brasil estabeleceu metas a serem cumpridas pelos municípios. Os mais bem avaliados, recebem repasse de verbas federais para investimento em saúde pública. Entre os 139 municípios tocantinenses, Lavandeira ocupa a 9° colocação, apresentando média geral de 80,10% do alcance dos indicadores.

O prefeito, Roberto César, afirmou que o resultado é fruto de um trabalho de transparência e responsabilidade. “O trabalho da Atenção Básica é essencial para salvar vidas. E Lavandeira tem o compromisso diário com uma gestão de responsabilidade com o que é público, garantindo ao cidadão um atendimento de qualidade, com profissionais dedicados em oferecer sempre o melhor”, avaliou o prefeito.

O secretário municipal de saúde, Fábio Ferreira de Oliveira, enfatizou o trabalho realizado no município. “A saúde municipal é feita em parceria com o servidor e com a gestão que, não medem esforços para que a população receba um atendimento de qualidade. Seguimos com essa missão de promover uma saúde eficiente, que traga qualidade de vida e segurança para cada lavandeirense”, finalizou.