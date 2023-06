Share on Twitter

Por Wesley Silas

O governador em exercício, Laurez Moreira pediu compreensão aos empresários que atuam no aeroporto de Gurupi que pretendiam administra-lo.

“Eu ouvi falar que tem alguns empresários que não estão a favor. Eu quero falar para eles, com a experiência que eu tenho, eu vejo esta atitude de prefeita Josi muito boa para Gurupi. Nós temos que ter um aeroporto que tenha condições de receber aeronaves maiores e bem estruturas. O Governo Federal quando privatizou os aeroportos ele reservou fundos para os pequenos aeroportos e ninguém é melhor do que a Infraero para tocar. Então eu peço que todos os empresários da àrea entendam a importância que é preparar Gurupi para receber voos comerciais, evidentemente, que isso é muito bom para a cidade de Gurupi que possamos transformar o nosso aeroporto em aeroporto de carga, além de outras vantagens que o aeroporto de Gurupi pode ter”, disse.

Após a entrevista o Portal Atitude ouviu também a prefeita Josi Nunes que parabenizou a fala de Laurez e anunciou que com a gestão da Infraero representantes da Azul Linhas Aérea estará com ela, provavelmente no dia 19, para estudar a possibilidade da abrir uma linha comercial em Gurupi.