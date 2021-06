Share on Twitter

por Zacarias Martins

A obra é o resultado da junção entre a memória prodigiosa e habilidade para contar causos do advogado e agente político, Jonas Barros, e a capacidade de condensação literária do professor de Direito e Jornalismo, Paulo Albuquerque. “Sempre admirei quem é bom em relatos, e o Jonas tem esta qualidade. Acho até que ele fantasia algumas coisas, com pitadas de humor, mas não inventa, literalmente”, diz o coautor.

Segundo Jonas, o trabalho começou a ser desenvolvido há uns três anos. “Comentei com o Paulo sobre a ideia e o chamei para dividir a tarefa. Não tive dúvidas de que ele seria o melhor parceiro para desenvolver o projeto”, comenta. “Eu mandava os áudios pelo WhatsApp contando as histórias e Paulo foi dando vida às narrativas”, completa.

“Depois que comecei a produção dos textos, me empolguei, adicionando detalhes, desde que não comprometessem o teor dos causos, é claro. Tem até algumas narrativas que são de minha criação”, acrescenta Paulo.

O livro traz ilustrações de miolo de autoria do desenhista Ronaldo Maciel, que é arte finalista nascido em Gurupi, mas atualmente mora em Porto Nacional; e a arte de Capa foi desenvolvida pelo jornalista e também arte finalista, Natan Fernandes. A editora que publicou Na Ponta da Língua é a Life, de Campo Grande.

Os autores estão comercializando a obra individualmente, e os contatos serão pelos telefones: (63) 999149587 (Paulo) e (63) 92184307 (Jonas). Para encomendas com envio pelos Correios são acrescidas as taxas de transporte. Até o dia do lançamento que ainda não tem dia certo para acontecer por conta desse período de pandemia, os exemplares estão a preços populares: R$30,00 a unidade; R$ 50.00 por dois livros; R$ 70,00 reais por três; e R$ 80,00 reais por quatro exemplares.