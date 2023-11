Lagoa da Confusão: Mãe de autista se revolta com material usado para tratamento de lesão do filho

Por Wesley Silas

Paulo Otávio é um rapaz de 30 anos e sua mãe é conhecida na cidade como “mãe do Paulo Otávio”. Segundo laudo médico ele possui diagnóstico de epilepsia de difícil controle e autismo severo. Estas condições de saúde mental do filho da dona Rosilda merece acompanhamento 24 horas por dia e cuidados especiais para minimizar o eu sofrimento.

“Eu estive com meu filho no dia 2 de novembro aqui no hospital do município de Lagoa da Confusão Tocantins. Ele autista de grau severo bateu a testa na cerâmica e cortou porque ele ele se automutila. Quando eu cheguei no hospital foram lavar o corte de meu filho com detergente de lavar louça. Detergente Ypê Amarelo eu nunca tinha visto isso na minha vida e é usado para gente de lavar louça e no hospital está sendo usado para lavar feridas e fazer curativo nos doentes. Conversei com vários médicos enfermeiro de outros lugares e eles falaram que não pode porque é proibido”, disse a mãe.