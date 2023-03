Por Redação

Sendo Lagoa da Confusão um polo agricultor do estado do Tocantins, que tem em seu território pequenos e grandes produtores rurais, foi apresentado requerimento solicitando a instalação de uma unidade da Ruraltins (Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins).

“Dada a sua importância ao desenvolvimento econômico através do agronegócio, nós também temos que olhar para o pequeno produtor e para o agricultor familiar. Eu tenho certeza que a Ruraltins, com todo o trabalho importante com o agricultor familiar, com toda a estruturação que dá ao pequeno produtor, será extremamente importante para este município, que é o sexto de maior crescimento estadual” destaca Gutierres.

Visando a melhoria na comunicação local do assentamento de Loroty, mais conhecido como Capão do Coco, o deputado solicitou a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), a ampliação do sinal de telefonia celular e de internet através da operadora Claro. Loroty é um assentamento da zona rural de Lagoa da Confusão.

“Hoje em dia o acesso ao celular e a internet são serviços de utilidade pública, nós temos essa necessidade básicas de comunicação para que possamos ter acesso a informação, saúde e educação. Levar a comunicação ao Capão do Coco é levar qualidade de vida”, afirma o deputado.