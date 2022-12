Por Marcelo Martin –

Recentemente, a iluminação pública em trechos de importantes avenidas de Araguaína vem sendo interrompida por furto de fios de energia nos canteiros. Em 2022, a Prefeitura registrou 566 metros de cabos retirados. Para evitar novos furtos que causam prejuízo ao patrimônio público e escuridão, toda fiação foi aprofundada e concretada ao chão.

Na madrugada de terça-feira, 6, 30 metros de cabo foram furtados na Marginal Neblina. Esse é o primeiro caso após o trabalho para dificultar a retirada criminosa dos fios, que desde o início de outubro não era registrada. A iluminação será restabelecida ainda nesta semana.

Segundo o Departamento de Iluminação Pública, neste ano os criminosos retiraram 120 metros de cabo na Avenida Dom Emanuel, no Bairro Senador, 410 metros de cabo na Marginal Neblina, no Setor Alaska, e mais 36 metros de cabo na Via Lago, no Setor Beira Lago.

Com esses de 2022, já são mais de 2 mil metros de fios furtados desde 2020. “Infelizmente, tivemos que concretar os fios ao chão e nas caixas de energia que interligam os ramais em todas as avenidas. Isso dificulta o furto, mas também dificulta a manutenção da equipe”, destacou o diretor operacional de Iluminação, Kleber Henrique Coelho.

Problema antigo

Dos casos que ocorreram no passado, o maior foi registrado no final de 2020, quando aproximadamente 800 metros de cabos de energia implantados na Via Lago, na região próxima à Prainha, foram furtados. Outro local da cidade onde os furtos de fios ocorrem com frequência é na BR-153, no perímetro urbano da cidade.

Para evitar mais furtos

O diretor Kleber ainda reforçou que o apoio da comunidade é importante para combater os furtos. “Contamos com parceria de moradores, comerciantes e instituições para o monitoramento com câmera de segurança, além da GMA (Guarda Municipal de Araguaína). Todas as gravações já conseguidas foram disponibilizadas para que a Polícia Civil encontre os responsáveis”.

Os casos de furtos ou roubo de fios podem ser denunciados diretamente no telefone da GMA: 153. O Município orienta que o cidadão deve ficar atento quanto à movimentação em torno de algum poste de iluminação, feita por pessoas não autorizadas. Quando o serviço é feito pelo Departamento de Iluminação Pública, os funcionários usam uniformes e veículos identificados.

Ao fazer a denúncia é importante que o morador informe a rua, o horário e, se possível, anote ou fotografe a placa do veículo que estava no local para ajudar nas investigações.

Crime

O ato ilegal configura o crime de furto tipificado no art. 155 do Código Penal, cuja pena pode chegar a 4 anos de reclusão, em sua forma simples, e 8 anos, em sua forma qualificada. Já aquela pessoa que comercializa os fios ou mesmo o cobre dos fios furtados, incide no crime de receptação qualificada, cuja pena varia de 3 a 8 anos de reclusão.

No caso de quem compra fios ou cabos de origem duvidosos, pode responder pelo crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, cuja pena varia de 1 a 4 anos de prisão, em sua forma simples.