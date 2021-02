Share on Twitter

Como se não bastasse os impactos negativos da pandemia no comércio e no poder público, comerciante se deparou neste sábado, 20, com parte da praça da Igreja Santo Antônio sem energia devido a furtos da fiação de energia elétrica.

Por Wesley Silas

Parte da Praça Eurídice Rodrigues Brito, conhecida como Praça Santo Antônio, amanheceu neste sábado sem a fiação na rede de iluminação devido a ação de marginais.

A praça recentemente foi reinaugurada com investimentos caros como playground infantil,

fonte luminosa e iluminação de LED.