Ladrões furtam cabos cabos de iluminação pública na Via da Integração que será inaugurada na próxima terça-feira

Por Wesley Silas

Com data marcada para inauguração para o dia 14 de novembro, ladrões furtaram 345 metros de cabos de fiação de iluminação da Via da Integração, José Wilson Siqueria Campos. A prefeitura pede colaboração da população para ficar atenta sobre comercialização dos cabos.

“A empreiteira está instalando os cabos da iluminação da Via da Integração que margeia o Córrego Mutuca e hoje estava previsto para fazer o teste para o acendimento das luzes e está concluindo a pintura da sinalização horizontal. Daí os cabos que estão sendo instalados nos últimos dias foram furtados 345 metros de cabos. A obra ainda está sobe responsabilidade da empresa que está registrando Boletim de Ocorrência e solicitando das autoridades as informações investigações. A Prefeitura pede à população que ajude a fiscalizar e se ver algum movimento suspeito ou alguém furtando e comercializando estes cabos numa quantidade desta que denuncie nas Polícias Militar ou Civil porque é dinheiro público que está indo embora, sem contar que deixa as vias escuras nesta via que será inaugurada na próxima terça-feira”, disse o Secretário de Comunicação Elcio Mendes.