por Redação

Palmas, Araguaína, Tocantinópolis e Porto Nacional estão prontas para começar um ousado projeto da senadora Kátia Abreu (PP-TO): zerar as filas de cirurgias eletivas no Tocantins. Nesta semana os municípios receberam recursos para o programa Tocantins Fila Zero, que atenderá pacientes de todo o estado para as cirurgias de hérnia, vesícula, histerectomia, laqueadura e períneo.

“Nós vamos zerar essa fila de pacientes que já foram regulados pelos municípios, mas estão há anos na fila de espera pela sua cirurgia eletiva. Até 2022 os moradores de todos os 139 municípios serão atendidos. Cuidar da saúde das famílias do Tocantins é prioridade para mim”, garante a senadora Kátia Abreu.

Até o momento já foram pagos R$ 4.853,606,00 para os quatro municípios que serão a base para pacientes das cidades próximas. Ao todo, até o final do programa, serão disponibilizados R$ 10 milhões para a realização de 2.700 cirurgias.

Entenda melhor como será o programa:

Quais cirurgias são realizadas no programa?

Hérnia

Vesícula

Histerectomia

Laqueadura

Períneo

Quem pode fazer a cirurgia?

Pacientes que já têm indicação médica para a cirurgia, mas ainda aguardam na regulação da fila de espera do SUS.

Como conseguir atendimento?

Os pacientes devem procurar o posto de saúde da sua cidade para atendimento com médico clínico. Após realização de todos os exames, serão chamados para a cirurgia conforme ordem já estabelecida na regulação do SUS.

Em quais cidades ocorrerão as cirurgias?

Araguaína

Palmas

Porto Nacional