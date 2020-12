Kárita Scotta lança em Gurupi livro sobre Política pública municipal de fomento ao cooperativismo

A obra “Gestão Social e Políticas Públicas – Uma Análise da Política Pública de Fomento ao Cooperativismo em Âmbito Municipal” é o resultado da pesquisa da Mestra em Gestão de Políticas Públicas e Especialista em Gestão Pública, professora Adjunta da UNITINS e Professora Assistente da UnirG, Kárita Carneiro Pereira Scotta, disponível no site da Editora Dialética.

por Wesley Silas

Na obra a autora, Kárita Scotta, chama a atenção sobre a falta de consolidação das cooperativas implantadas em Gurupi desde a década de 1980, diante ao potencial agroindustrial da região sul do Tocantins.

“A cidade Gurupi e a região sul do Estado desde a década de 1980 sediou diversas cooperativas e se despertou como polo agroindustrial regional porém o sistema cooperativista não se consolidou apesar das potencialidades. Diante da controversa consolidação cooperativista na região, a pesquisa buscou identificar a existência de política pública para o cooperativismo com base na percepção de gestores, dirigentes e beneficiários de forma a identificar características cooperativistas e de gestão social adotadas pela gestão municipal para o fomento do cooperativismo”, comenta Kárita Scotta.

A autora comenta que “os dados coletados e analisados apontaram para a viabilidade e necessidade de consolidar a política pública municipal mediante instrumento legal com diretrizes, objetivos e instrumentos capazes de desenvolver os critérios de gestão social na condução da política pública com propósito de capacitar os recursos humanos e melhorar a qualidade de vida das pessoas e do sistema cooperativista local”.

Filha técnica

Título: Gestão Social e Políticas Públicas – Uma Análise da Política Pública de Fomento ao Cooperativismo em Âmbito Municipal.

Autora: Kárita Carneiro Pereira Scotta

Editora: Editora Dialética

Link de venda: https://www.editoradialetica.com/product-page/gest%C3%A3o-social-e-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas

Sobre a autora:

Mestra em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Graduada em Direito pela Universidade de Rio Verde-GO (UNIRV). Tem experiência em gestão pública. Atualmente é advogada, sócia e fundadora do Escritório Ribeiro & Pereira Advogadas Associadas. Professora Adjunta da Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e Professora Assistente da Universidade de Gurupi/TO (UNIRG).

Sinopse:

A obra analisa a política pública municipal de fomento ao cooperativismo, sob a perspectiva da gestão social na qual realizou o diagnóstico da política pública local para o cooperativismo com base na percepção dos gestores públicos, dirigentes e beneficiários em relação ao desempenho qualitativo (avaliação) da referida política pública. Ademais, identificou as características da gestão social adotadas na construção e condução da política pública municipal de fomento ao cooperativismo e identificou os desafios com a propositura de diretrizes para uma gestão social na política pública de fomento ao cooperativismo no município analisado. Vislumbrou-se a convergência dos interesses (gestão social e cooperativismo) com destaque de elementos que podem contribuir para a consolidação da política pública de fomento ao cooperativismo no aspecto local por meio da elaboração de diretrizes, objetivos e instrumentos capazes de desenvolver os critérios da gestão social na condução da política pública existente com propósitos de implantação de recursos humanos capacitados que visam a melhoria da qualidade de vida da população rural que vivem da agricultura familiar.