Júri de PM acusado de integrar grupo de extermínio acontece nesta sexta, em Gurupi

por Redação

Será realizado nesta sexta-feira, 10, em Gurupi, o júri do policial militar Edson Vieira Fernandes, acusado de participar de dois homicídios em julho de 2018. Segundo o Ministério Público do Tocantins (MPTO), o crime ocorreu em um bar localizado no Setor Alto dos Buritis.

De acordo com a denúncia, Edson integrava um grupo de extermínio responsável por várias mortes na cidade.

No dia dos assassinatos, o réu, conduzindo uma moto, chegou ao bar acompanhado de outro policial militar: Gustavo Teles, que estava na garupa e efetuou os disparos que mataram Manoel Pereira da Silva e Getúlio Ferreira Martins.

O Ministério Público pede, na denúncia, que a pena de Edson seja aumentada, já que as mortes foram causadas por motivo torpe e com utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

De acordo com as investigações, os autores cometeram os homicídios porque as vítimas eram usuárias de drogas. O objetivo, portanto, seria “eliminar elementos sociais indesejáveis” da comunidade local.

Desde o oferecimento da denúncia, a sessão do Tribunal do Júri já foi adiada em cinco oportunidades.

O outro participante dos homicídios, Gustavo, foi morto em uma troca de tiros durante uma abordagem policial.

A sustentação oral será feita pelo promotor de Justiça Rafael Pinto Alamy, titular da 4ª Promotoria de Justiça de Gurupi, e pelos promotores Rogério Rodrigo Ferreira Mota e Benedicto de Oliveira Guedes Neto, integrantes do Núcleo do Tribunal do Júri (MPNujuri), do MPTO.

A sessão ocorre a partir das 8h30 no Fórum de Gurupi. (Texto: João Pedrini/MPTO)