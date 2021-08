A Secretaria Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins iniciou na quinta-feira, 19/08, mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 para atendimento ao grupo de jovens que residem na zona urbana ou rural do município, com faixa etária a partir dos 18 anos e que não possuam comorbidade.

Para receber o atendimento de imunização com a primeira dose da vacina disponível ao atual grupo prioritário, é necessário comparecer ao posto de vacinação da Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Pedro Pires Filho, nos horários das 08:00h às 11:00h, ou ainda a partir das 13:00h às 17:00h.

No local da vacinação deve ser apresentado o CPF (Cadastro de Pessoa Física), carteira de vacinação e o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) para registro de dados; e é necessário também cumprir com os protocolos de segurança exigidos contra a disseminação do novo Coronavírus por meio do uso de máscara e cumprindo com o distanciamento social.

Os atendimentos aos jovens do atual grupo prioritário estão disponíveis em conformidade com o total de unidades da vacina recebidas nesta remessa e, para garantir maior eficácia no processo de imunização contra a Covid-19, é necessário que a segunda dose seja aplicada a partir da data estabelecida pela coordenação municipal de imunização.